Emine Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı
Emine Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin millete ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek cuma gününe ermeyi nasip eden Rabb'imize şükürler olsun. Bu muhteşem mabedin duvarlarına asırlardır sinen dualara şükür dualarımız, ruhuna sevinç gözyaşlarımız eklendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bu mübarek Cuma gününe ermeyi nasip eden Rabbimize şükürler olsun! Bu muhteşem mabedin duvarlarına asırlardır sinen dualara şükür dualarımız, ruhuna sevinç gözyaşlarımız eklendi.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 24, 2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz Milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlı olsun. #AyasofyaCamii pic.twitter.com/ou5Yl8Yp43
Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile incelemelerde bulunduğu sırada çekilen fotoğrafları da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.