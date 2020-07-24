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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra namaz kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
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Türkiye, Ayasofya Camii

Emine Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

Emine Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Berk Özkan   | 24.07.2020
Emine Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin millete ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek cuma gününe ermeyi nasip eden Rabb'imize şükürler olsun. Bu muhteşem mabedin duvarlarına asırlardır sinen dualara şükür dualarımız, ruhuna sevinç gözyaşlarımız eklendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile incelemelerde bulunduğu sırada çekilen fotoğrafları da yer aldı.

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