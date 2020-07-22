Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
118,223.94
Altın
1,854.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Ayasofya Camii

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya Camisi'nde sosyal mesafeye uyarak düzenleme oluyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ayasofya Camisi'nin içinde sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme yapıldığını söyledi.

Hatice Şenses Kurukız,Berk Özkan   | 22.07.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya Camisi'nde sosyal mesafeye uyarak düzenleme oluyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. 

İncelemenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbaş, 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın ilk cuma namazıyla ibadete açılacağını hatırlatarak, bütün hazırların devam ettiğini söyledi.

Erbaş, "Halısı seriliyor. İçeride hem tadilat, diğer hazırlıklar devam ediyor. Arka bahçede, avluda temizlikler, bahçe düzenlemesi ve halı olmayan yerlerde namaz kılacak insanlarımızla ilgili düzenlemeler devam ediyor. İnşallah cuma gününe her şey hazır olur." şeklinde konuştu.

"Cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah"

Ali Erbaş, bir gazetecinin camide kaç kişinin ibadet edebileceğini sorması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii caminin içinde sosyal mesafeye uyarak, birer metre arayla düzenleme oluyor. Şu an rakam olarak bilmiyorum ama yani 700-800-1000 kişi arası ara bölmelerle olabilir. Tabii hemen iç avlu var. İç avluda da yine namaz kılanabilecek sosyal mesafeye uygun şekilde. Çok şükür hiçbir problem olmadan cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah."

"Tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar devam ediyor"

Duvarlarda bulunan mozaik, sembol, fresklerle ilgili çalışmaların sorulması üzerine de Erbaş, şunları kaydetti:

"Onlar şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer freskler, resimler de şu an perdeleniyor. Teknolojik imkanlardan faydalanılarak inşallah bu sistem de kuruluyor. Tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar bu şekilde devam ediyor."

Erbaş'a inceleme sırasında İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da eşlik etti.

Öte yandan, Fatih Belediyesi ekiplerince Ayasofya'nın avlu girişlerine bayrak direkleri yerleştirilerek Türk bayrakları göndere çekildi.

Ayrıca, Ayasofya Camisi'nin avlusunda Fatih Belediyesi ekiplerince dezenfekte ve peyzaj çalışmaları yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,95 milyar dolarlık sipariş verdi
ABD'de Kovid-19 salgınında 1092 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi öldü
Singapur'da bir Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek
İran Dahiliye Uzmanları Derneği Başkanı: İran'da virüs kurbanlarının artışından devlet sorumludur

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya Camisi'nde sosyal mesafeye uyarak düzenleme oluyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya Camisi'nde sosyal mesafeye uyarak düzenleme oluyor

Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz’dan Ayasofya’daki eserlere ilişkin açıklama

Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor

Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor
Üsküplü İlahiyatçı Baki'den Ayasofya'nın açılmasına destek: Balkanlardaki camilerin tac-ı şahı Ayasofya’dır

Üsküplü İlahiyatçı Baki'den Ayasofya'nın açılmasına destek: Balkanlardaki camilerin tac-ı şahı Ayasofya’dır
Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak

Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak