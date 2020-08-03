Euro
8.19
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,964.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Ayasofya Camii

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bütün insanlığa açık olduğunu söyledi.

Ömer Ürer   | 03.08.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık Fotoğraf: Ömer Ürer/ AA

Düzce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bütün insanlığa açık olduğunu söyledi.

Düzce'nin Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'a bayram ziyaretinde bulunan Erbaş, Gölyaka Merkez Camisi'nde öğle namazını kıldırdı.

Namazın ardından cami cemaatiyle sohbet eden Erbaş, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bayramın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçmiş yıllardaki bayramlardan farklı idrak edildiğini hatırlattı.

Bayramın, salgın nedeniyle tedbirler çerçevesinde kutlandığını belirten Erbaş, "Cenabıhak'tan bu salgın hastalıktan tüm insanlığı kurtarmasını diliyorum. Bundan sonraki bayramlarda büyüklerimizle kucaklaşarak, onların ellerini öperek bayramlar yapmayı Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı tedbirlere riayet ederek, tevekkül ve duaya sarılarak geçireceğiz inşallah. Bütün kardeşlerimizin, milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlar diliyorum." diye konuştu.

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasıyla 86 yıllık hasret son buldu"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının 86 yıllık hasretin son bulması olarak değerlendirdiğini belirten Erbaş, "Ayasofya'nın ibadete açılması hem milletimiz hem de bütün insanlık için hayırlı bir gelişme oldu. Sadece Müslümanlar değil, her gün on binlerce insan gelip ziyaret ediyor. Biz diyoruz ki 'Ayasofya bütün insanlığa açıktır.' Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ile iş birliği içerisinde Ayasofya'da en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İmamlarımızla müezzinlerimizle ezanlarla zikirlerle dualarla Ayasofya'da milletimize yakışır bir açılış yaptık. Ziyaretlerde milletimize yakışır bir şekilde devam ediyor. Rabb'im hayırlara vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

Erbaş, açıklamasının ardından ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 261 bini geçti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 70 bine dayandı
Prof. Dr. İlhan: İhlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 15 gün sonra yansıyacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye sattı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi

Yunan Ortodoks papaz Fotopulos'tan Ayasofya için Erdoğan'a övgü

Yunan Ortodoks papaz Fotopulos'tan Ayasofya için Erdoğan'a övgü
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turist ilgisi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turist ilgisi
Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı Ayasofya Camii'nin açılmasını değerlendirdi: Benim için en büyük bayram oldu

Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı Ayasofya Camii'nin açılmasını değerlendirdi: Benim için en büyük bayram oldu