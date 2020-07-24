Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,883.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kişisel Twitter hesabında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmi hesabındaki ilk paylaşıma yer verdi.

Kaan Bozdoğan   | 24.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından "besmele" ile yapılan ilk paylaşımı kendi hesabında paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmi Twitter hesabındaki ilk paylaşıma kişisel hesabında yer verdi.

Erdoğan'ın da paylaştığı twitte, Arapça, "Bismillahirrahmanirrahim" yazısı yer alıyor.

Bu arada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Twitter hesabında doğum tarihi olarak, İstanbul'un fethedildiği "29 Mayıs"ın yazıldığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti
Trump'tan Kongre'ye Kovid-19 destek paketinde okullar için '105 milyar dolar' çağrısı
BM'den Kovid-19 ile mücadelede 'geçici temel gelir' önerisi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 182'ye yükseldi
Koronavirüste son 24 saat

Benzer haberler

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayınlanacak

Bakan Kasapoğlu, 'Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya' etkinliğine katıldı

Bakan Kasapoğlu, 'Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya' etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı