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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra namaz kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
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Politika, Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı. Mirziyoyev, görüşmede, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Andaç Hongur   | 24.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev görüştü Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel konular değerlendirildi.

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