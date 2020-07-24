Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı. Mirziyoyev, görüşmede, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel konular değerlendirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.