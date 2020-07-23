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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor
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Türkiye, Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez Ayasofya Camisi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor.

Kaan Bozdoğan,Berk Özkan,Hikmet Faruk Başer   | 23.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez Ayasofya Camisi'nde

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik ediyor.

Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yapıyor.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekliyor.

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