Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayasofya' isimli video klibi paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı ülkelerden sanatçıların seslendirdiği "Ayasofya" isimli video klibi paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından farklı ülkelerden sanatçıların seslendirdiği "Ayasofya" isimli video klibi paylaştı.
Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020
Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.