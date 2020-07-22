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Türkiye, Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayasofya' isimli video klibi paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı ülkelerden sanatçıların seslendirdiği "Ayasofya" isimli video klibi paylaştı.

22.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayasofya' isimli video klibi paylaştı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından farklı ülkelerden sanatçıların seslendirdiği "Ayasofya" isimli video klibi paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerini kullandı.

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