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Politika, Ayasofya Camii

Çavuşoğlu: AB'nin Ayasofya açıklamasındaki kınama sözünü reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'nin Ayasofya açıklamasına ilişkin, "Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.07.2020
Çavuşoğlu: AB'nin Ayasofya açıklamasındaki kınama sözünü reddediyoruz

Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  AB'nin Ayasofya açıklamasına ilişkin, "Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var." dedi.

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