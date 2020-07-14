Çavuşoğlu: AB'nin Ayasofya açıklamasındaki kınama sözünü reddediyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'nin Ayasofya açıklamasına ilişkin, "Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var." dedi.
Ankara
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