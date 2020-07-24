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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra namaz kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
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Dünya, Ayasofya Camii

Bosna Hersek ve Belçika'daki Müslümanlar Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından memnun

Bosna Hersek ve Belçika'da yaşayan Müslümanlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılmasını büyük bir mutlulukla karşıladığını belirtti.

Aldijana Hadzic,Lejla Biogradlija,Ömer Tuğrul Çam   | 24.07.2020
Bosna Hersek ve Belçika'daki Müslümanlar Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından memnun Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Bosna Hersek ve Belçika'da yaşayan Müslümanlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılmasını büyük bir mutlulukla karşıladığını belirtti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi Müezzini Vehbija Secerovic, Bosna Hersek'ten İstanbul'a gidecek turistlerin mutlaka Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunarak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini iletti.

Cuma namazı çıkışı açıklamada bulunan İbrahim Sabaredzovic ise Ayasofya'nın gerçek kimliğine geri döndüğünü belirterek, "Gerisi teferruattır. Ayasofya-i Kebir Camii, bugünden itibaren kıyamet gününe kadar Allah'a ibadet için kapılarını açık tutacak." dedi.

Caminin mutlaka gidip görülmesi gereken bir yer olduğuna işaret eden Sabaredzovic, namaz vakitleri dışında da caminin ziyarete açık olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dzevad Musakadic de Ayasofya-i Kebir Camii'ne ilişkin kararı desteklediğini ifade ederken, Ersin Sabaredzovic de Ayasofya-i Kebir Camii'nin dünyanın en güzel camilerinden biri olduğunu söyledi.

"Biz Müslümanlar için harika bir şey"

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika İslam ve Kültür Merkezinde bulunan camide kılınan cuma namazı sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Süleyman Murtaza, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının İslam alemi için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Gün boyunca televizyonda İstanbul'dan yapılan yayını izlediğini belirten Murtaza, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın orada namaz kıldığını gördüm. Ben de canlı yayında izledim. Çok görkemliydi. Ayasofya'nın daha önce kilise olduğunu biliyorum. Bu biz Müslümanlar için harika bir şey. Diğer liderler Erdoğan'ı örnek almalı. Allah onun yardımcısı olsun." dedi.

Dema Habib isimli Belçikalı Müslüman da Ayasofya'nın ibadete açılmasının Müslümanlar adına çok büyük bir gelişme olduğunu dile getirdi. Habib, "Ben camiyi görmedim ama görmeyi çok isterim." diye konuştu.

Nasır Ali ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in yeniden ibadete açılmasının ümmete hayırlı olmasını diledi. Ayasofya'da yeniden namaz kılma imkanının önemini vurgulayan Ali, bunun İslam ümmetinin hayrına bir gelişme olduğunu söyledi.

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