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Politika, Ayasofya Camii

Bahçeli: Ayasofya'nın ibadete açılmasını FETÖ projesi görenler kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde, Ayasofya Cami’mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 14.07.2020
Bahçeli: Ayasofya'nın ibadete açılmasını FETÖ projesi görenler kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar

Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde, Ayasofya Cami’mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır." ifadelerini kullandı.

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