Bahçeli: Ayasofya'nın ibadete açılmasını FETÖ projesi görenler kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde, Ayasofya Cami’mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır." ifadelerini kullandı.
Ankara
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