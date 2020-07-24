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Türkiye, Ayasofya Camii

Aydın'da Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma hayrı yapıldı

Aydın'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle Atatürk Kent Meydanı'nda lokma dağıtıldı.

Gökhan Düzyol   | 24.07.2020
Aydın'da Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma hayrı yapıldı

Aydın

Aydın'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı.

AK Parti İl Başkanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle Atatürk Kent Meydanı'nda lokma döktürdü.

"Ayasofya'nın açılışının manası kelimelerle ifade edilmeyecek kadar büyük"

Burada gazetecilere açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, sadece Türk milletinin değil, İslam aleminin çok önemli bir güne tanıklık ettiğini söyledi.

Özmen, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın açılışının manası kelimelerle ifade edilmeyecek kadar büyük. Bu vesileyle bu coşkuya ortak olmak için Aydın'ımızda sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hayır yapalım dedik. Anadolu'da büyük sevinçler hayırlarla, vatandaşlarla paylaşılır. Biz de onu gerçekleştirdik."

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