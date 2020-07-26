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Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Camii vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor

Açılışının üçüncü gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri sürüyor.

Hikmet Faruk Başer   | 26.07.2020
Ayasofya-i Kebir Camii vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

İstanbul

Vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ediyor

Açılışının üçüncü gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri sürüyor. İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

Açılışının üçüncü gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor. 

Çok sayıda vatandaş, camiye girmek için kuyruklar oluşturuyor.

Vatandaşların caminin bahçesinde dua ettiği, fotoğraf çektiği ve dinlendiği görülüyor.

Camiyi ziyaret edenler zaman zaman tekbir getiriyor.

İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

Bazı vatandaşlarsa Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda ikindi, akşam ve yatsı namazını kıldı.

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