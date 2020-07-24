Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişler durduruldu
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ayasofya-i Kebir Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."
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Değerli Misafirlerimiz,#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020
📍Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.
📍Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.
📍Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak.