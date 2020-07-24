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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
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Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişler durduruldu

İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Hatice Şenses Kurukız   | 24.07.2020
Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişler durduruldu

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." 

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