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Dünya, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışı Kuveytlileri de sevindirdi

Kuveyt'te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışı sevinçle karşılandı.

Yassine Aydi,Zeynep Hilal Karyağdı   | 24.07.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışı Kuveytlileri de sevindirdi

Kuwait

Kuveyt'te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışı sevinçle karşılandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı Kuveyt'te takip edildi.

Cami'nin ibadete açılmasını memnuniyetle karşılayan Kuveytliler, bunu sosyal medyada paylaştıkları yazı ve fotoğraflarla ifade etti.

Kuveytli milletvekili Usame Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cami'de kılınan cuma namazını sayfasından canlı yayınlayarak, "Müzeye çevrilmesinden uzun yıllar sonra Ayasofya Camisi'nde kılınan ilk cuma namazından canlı yayınla hayırlı cumalar." ifadelerini kullandı.

Kuveytli vaiz Muhammed el-Avdi de Ayasofya'nın ibadete açılmasının Müslümanlar için bir gurur olduğunu belirtti.

Muhalefetteki Ümmet Partisi'nin Genel Başkanı Hakim el-Matiri de "Arap Yarımadası'ndaki Müslümanların Mescid-i Haram'da namaz kılması, haccını yapması ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmesi engellenirken, Türkiye'deki Müslümanlar fetih camisi Ayasofya'yı açıyor." değerlendirmesini yaptı.

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