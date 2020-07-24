Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı Almanya'da 'TT' oldu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) sıralamasında Almanya'da birinci oldu.
Berlin
Sosyal medya platformu Twitter'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadethane olması en çok konuşulanlar listesinde "gündem" oldu.
Twitter kullanıcıları, #HagiaSophia" hashtag'i altında tekrar ibadethane olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerine görüşlerini belirtti.
Ayrıca Alman ntv haber kanalının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye girişini canlı yayınla vermesi dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.