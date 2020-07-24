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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
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Dünya, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı Almanya'da 'TT' oldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) sıralamasında Almanya'da birinci oldu.

Cüneyt Karadağ   | 24.07.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı Almanya'da 'TT' oldu

Berlin

Sosyal medya platformu Twitter'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadethane olması en çok konuşulanlar listesinde "gündem" oldu. 

Twitter kullanıcıları, #HagiaSophia" hashtag'i altında tekrar ibadethane olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerine görüşlerini belirtti.

Ayrıca Alman ntv haber kanalının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye girişini canlı yayınla vermesi dikkati çekti.

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