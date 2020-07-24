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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra namaz kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
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Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor

86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni vatandaşlar, ziyaret etmeye devam ediyor.

Hikmet Faruk Başer,Ayşe Erkeç   | 24.07.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı. Cuma namazının ardından vatandaşların Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyareti sürüyor. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Aysofya'ya gelen vatandaşlar, meydandaki kontrol noktalarından geçerek camiye giriyor. 

İçeri giren vatandaşların bir kısmı namaz kılıyor, bir kısmı da fotoğraf ve video çekiyor.

Girişlerde izdihamı önlemek için cami ziyaretini yapan vatandaşlar, ayrı bir kapıdan dışarı alınıyor.

Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yerlikaya ve Aktaş bir süre sonra camiden ayrıldı.

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