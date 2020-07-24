Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikindi namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ikindi namazı eda edildi.
İstanbul
İstanbul'da saat 17.13'de okunan ikindi ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.
Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.
Öte yandan güvenlik güçlerinin, cami ve çevresindeki emniyet önlemleri sürüyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.