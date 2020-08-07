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Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı hazırlıkları tamamlandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı.

Ali Cevahir Aktürk   | 07.08.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı hazırlıkları tamamlandı

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı hazırlıkları tamamlandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Namazı, Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, namaz için belirlenen alanlara alındı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Cuma namazı öncesi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Camii etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Namazı, Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, belirlenen alanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, namaz için belirlenen alanlara üst taramasının ardından alınıyor.

Ayrıca, Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara namaz öncesinde ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıtıyor.

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