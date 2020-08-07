Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı hazırlıkları tamamlandı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı.
İstanbul
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı.
Cuma namazı öncesi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Camii etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Namazı, Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, belirlenen alanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Vatandaşlar, namaz için belirlenen alanlara üst taramasının ardından alınıyor.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi https://t.co/qTLdlPQpZU— AA Canlı (@AACanli) August 7, 2020
Ayrıca, Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara namaz öncesinde ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıtıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.