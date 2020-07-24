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Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılındı

İstanbul'da akşam vaktinin girmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş, namazlarını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda etti.

Ayşe Erkeç,Hikmet Faruk Başer   | 24.07.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılındı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk akşam namazı eda edildi. İstanbul'da saat 20.36'da okunan akşam ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde saf tuttu. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk akşam namazı eda edildi.

İstanbul'da saat 20.36'da okunan akşam ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi. 

Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

Öte yandan cami ve çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.

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