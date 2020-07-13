Euro
7.81
Dolar
6.86
BIST 100
118,398.67
Altın
1,811.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Ayasofya Camii

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya cami ve kültürel miras olarak görkemini göstermeye devam edecek

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ayasofya, cami ve evrensel dünyanın kültürel mirasının ihtişamını taşıyan büyük bir mekan olarak görkemini göstermeye devam edecek." dedi.

Buket Güven   | 13.07.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya cami ve kültürel miras olarak görkemini göstermeye devam edecek Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan / AA

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur." dedi.

"Fransa Cumhurbaşkanı toplu mezarların üstünü örtemez"

Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın meşru Serrac hükümetine verdiği desteği hedef alarak toplu mezarların üstünü örtemez." şeklinde konuştu.

Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası

Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası ile ilgili Çelik, "İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik." ifadelerini kullandı.

"Ayasofya, cami ve evrensel dünyanın kültürel mirası olarak görkemini göstermeye devam edecek"

Çelik, "Ayasofya, cami ve evrensel dünyanın kültürel mirasının ihtişamını taşıyan büyük bir mekan olarak görkemini göstermeye devam edecek." diyerek, "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tepkisi ile ilgili Çelik, "Başkentinde cami olmayan tek AB ülkesi Yunanistan'dır. Osmanlı camilerine ve Osmanlı eserlerine karşı saygısızlık yapmakta birinci olan bir ülkedir. Hiç konuşmaması gereken bir ülke varsa o da Yunanistan'dır."

Çelik, Ayasofya'nın bütün özelliklerinin korunacağını ve bundan sonrasında daha iyi muhafaza edileceğini belirterek, "Kültürel miras listelerinden Ayasofya'nın çıkarılacağını düşünmüyoruz. O listeyle Ayasofya şereflenmez, o liste  Ayasofya'yla şereflenmiştir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1156 kişinin daha Kovid-19 tedavisi tamamlandı
DSÖ'den Kovid-19 salgını 'gittikçe kötüleşecek' uyarısı
Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 406'ya çıktı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 967'ye yükseldi

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya cami ve kültürel miras olarak görkemini göstermeye devam edecek

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya cami ve kültürel miras olarak görkemini göstermeye devam edecek

AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsalığı hedef alan soykırımı ve bu soykırıma göz yumanları unutmadık unutmayacağız