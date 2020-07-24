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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra yeniden cuma namazı kılınıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
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Dünya, Ayasofya Camii

Afganistan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür namazı kılındı

Afganistan'ın birçok kentinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazı kılınacak olması dolayısıyla şükür namazı eda edildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 24.07.2020
Afganistan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür namazı kılındı

Kabil

Ülkenin en büyük kentlerinde Mezar-ı Şerif'teki Ravza-i Şerif Camisi'nde cuma namazı sonrası iki rekat şükür namazı kılındı.

Cami imamı cuma hutbesinde İslam alemi için bugünün çok önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar ibadete açılmasını yeni bir fetih olarak nitelendiren cami imamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam aleminin lideri ve savunucusu olduğunu kaydetti.

Namaz sonrası cemaat Erdoğan ve İslam alemi için dua etti.

Ülkenin başkenti Kabil ve Herat'ta da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla cuma namazına müteakip şükür namazı kılındı.

Öte yandan Afganistan Hac ve Evkaf Bakanlığı, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını ve bu kararın İslam dünyasına hayırlı ve bereketli olmasını temenni ettiklerini açıkladı.

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