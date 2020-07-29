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Türkiye, Ayasofya Camii

ABD'li heyet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ve ailesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Darnell ile elçilik çalışanları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Başak Akbulut Yazar,İlyas Kaçar   | 29.07.2020
ABD'li heyet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Esra Bilgin / AA

İstanbul

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ailesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile elçilik çalışanları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Ayasofya-i Kebir Camii'ne saat 15.00 sıralarında gelen ABD'li heyete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile caminin Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın eşlik etti.

Camiye giriş ve çıkışı, turistler için ayrılan kapıdan yapan heyet, 45 dakika süren ziyaretin ardından buradan ayrıldı.

Heyet, daha sonra Rüstem Paşa Camisi'ne de ziyarette bulundu. 

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