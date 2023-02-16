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Gündem, Asrın felaketi

Zonguldaklı madenciler yaptıkları 512 sobayı deprem bölgesine gönderdi

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan maden işçileri, depremzedeler için yaptıkları 512 sobanın yanı sıra odun ve kömürü deprem bölgesine gönderdi.

Fadime Yılmaz Elma   | 16.02.2023
Zonguldaklı madenciler yaptıkları 512 sobayı deprem bölgesine gönderdi Fotoğraf: Fadime Yılmaz Elma / AA

Zonguldak

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek veren TTK'de çalışan madenciler, bir yandan da Zonguldak'ta bulunan kuruma ait Merkez Atölyesinde gönüllülük esasıyla gece gündüz çalışarak soba yapımına devam ediyor.

Maden işçileri, yaptıkları 512 soba, boru ile odun ve kömürü yükledikleri tırı bölgeye göndererek, depremzedelere kış şartlarında destek olmaya çalışıyor.

TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Merkez Atölyesi'nde 34 yıldır işçi olarak görev yapan 51 yaşındaki Ferhat Işık, gazetecilere, depremi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmen olarak görev yapan kızından öğrendiğini söyledi.

Soğukta depremzedelerin nasıl ısınacaklarını düşündüğünü belirten Işık, TTK'de mühendis olarak görev yapan Abdullah Günay'ın da girişimleri doğrultusunda soba üretimine başladıklarını aktardı.

Işık, günde bir soba yaparken bu sayısı 70-80'lere çıkardıklarını anlatarak, "Arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına koyduk. Oraya bir faydamız olsun yeter ki. Arkadaşlarımla faydamız olduğu için de gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Burada onlarla birlikte üşüdük, ağladık"

Kurumda mekanizasyon-pres işçiliği bölümünde kaynak robotu operatörlüğü ve programlamasını yapan Özhan Kaya ise madencilerin daha önceki afetlerde hızlı reaksiyon gösterdiğini kaydederek, "Oradaki vatandaşların nelere ihtiyacı olabilir diye düşünüp bir şeyler üretmek için çabalıyoruz. Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu zaten gönüllü oldu. Orada binlerce can gitti. Doğal olarak hepimizin canı yanıyor. Kendi çocuğun, ailen, evin gözünün önüne geliyor. Burada onlarla birlikte üşüdük, ağladık. Onlar ısınsın diye sobalar ürettik." diye konuştu.

TTK'de 11 yıldır çalışan Serkant Bayrak da işletmedeki yarı çalışanı bölgeye gönderdiklerini, kalanların da soba üretimine başladığını dile getirerek, "Arkadaşlarımız gönüllülük esası ile gece gündüz, vardiya demeden günde 80-90 taneye yakın üretmeye çalışıyoruz ve başardık da bunu." dedi.

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