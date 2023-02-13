Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından geçen 166'ncı ve 182'nci saatler arasında en az 10 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.
Samsun
Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Yıkılan binaların enkazından 8. günde de sevindiren kurtarma haberleri geldi.
AA muhabirinin bugün yayınlanan haberlerden derlediği bilgilere göre, ilk depremin ardından geçen 166'ncı ve 182'nci saatler arasında en az 10 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Adıyaman'da Üzümlü Kent Sitesi'nin enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder'i sağ çıkardı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra kurtarıldı https://t.co/TpytnzOyuG pic.twitter.com/CUBQIHc397— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 13, 2023
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı enkazlarında çalışma yürüten AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, sarsıntının 170. saatinde 40 yaşındaki Sibel Kaya'yı yıkıntıların içinden çıkardı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya 170 saat sonra sağ çıkarıldı https://t.co/aYLWW1C7YL pic.twitter.com/hkM2XZCbav— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 13, 2023
Hatay'da, Odabaşı Mahallesi Oduncu Apartmanı enkazında çalışma yürüten İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma ile aralarında madencilerin de bulunduğu ekip, depremin 175. saatinde Naide Umay'ı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.
Hatay'da Naide Umay, depremden 175 saat sonra kurtarıldı https://t.co/cXYwA2a2hm pic.twitter.com/O2KLp1LIie— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 13, 2023
Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi Genç Apartmanı enkazında çalışma yürüten AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekipleri, sarsıntının 176. saatinde Serap Dönmez'i yıkıntıların arasından kurtardı.
• AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 13, 2023
• Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı
Hatay'da depremin 176. saatinde Serap Dönmez enkazdan sağ çıkarıldı https://t.co/vJhedhRTrR pic.twitter.com/UAlzqNBg2G
Adıyaman'da Bulvar Caddesi'ndeki 8 katlı Kılıç Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Somalı 20 madenci, "Domuzdamı" tahkimatı olarak adlandırılan yöntemi kullanarak sarsıntının 177. saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı'yı enkazdan sağ çıkardı.
• Enkazdan ses alınması üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 13, 2023
• Ekipler, Bünyamin İdacı'yı sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı
Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki Bünyamin İdacı, 177 saat sonra kurtarıldı https://t.co/t54tAodub0 pic.twitter.com/tkNrirGzxd
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden177 saat sonra 26 yaşındaki Derya Akdoğan'ı sağ çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Altı yaşındaki Hivay, depremden 178 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Adıyaman'da Alitaş Mahallesi'ndeki Bozbey Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden 178 saat sonra 6 yaşındaki Hivay Üşer'i sağ çıkardı. Küçük Hivay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hivay'ın sağlık ekipleriyle diyaloğunun yer aldığı bir video paylaştı. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." ifadelerini kullandı.
178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2023
Umut hep var. pic.twitter.com/F8wQ3LARTq
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cebrail Mahallesi'nde üç katlı binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, sarsıntının 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz'ü çıkarmayı başardı.
Hatay'da depremin 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz, enkazdan sağ çıkarıldı https://t.co/4nourv45Ij pic.twitter.com/92V05GXZD9— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 13, 2023
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde çöken Altınköşk Apartmanı enkazında çalışma yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremden 180 saat sonra 39 yaşındaki Hatice Akan'ı yıkıntıların içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki Kaan, enkazdan çıkarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cebrail Mahallesi Akevler Sokak'ta depremde yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, sarsıntıdan182 saat sonra 12 yaşındaki Kaan'ı yıkıntıların içinden kurtardı. Enkazdan kurtarılan çocuk, kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Hatay’da yıkılan apartmanın enkazından depremin 182’nci saatinde 12 yaşındaki Kaan isimli çocuk kurtarıldı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 13, 2023
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