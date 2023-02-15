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Gündem, Asrın felaketi

Yurt dışından gönderilen yardım malzemeleri Ankara'da tasnif ediliyor

Avrupa'daki 11 ülkeden gönderilen 93 tır yardım malzemelerinden tasnif işleri tamamlananlar 75 tırla afet bölgesine gönderildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı   | 15.02.2023
Yurt dışından gönderilen yardım malzemeleri Ankara'da tasnif ediliyor

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından gönderilen yardım malzemeleri Ankara'da tasnif edilerek 75 tırla afet bölgesine ulaştırıldı.

Ankara Valiliği ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi yönetimi işbirliğinde yürütülen çalışmayla yurt dışından destek için gönderilen yardım paketleri kategorize edilerek AFAD ile koordineli şekilde afet bölgesine gönderiliyor.

Ankara'da çalışmaların yapıldığı depoya Avusturya 3, Hırvatistan 6, Almanya 21, Sırbistan 8, Hollanda 22, Azerbaycan 16, Gürcistan 8, Belçika 6, Polonya, Ukrayna ve Fransa ise 1'er tır yardım malzemesi ulaştırdı. Kara yolu ile gelen 93 tırın 75'i Ankara'daki tasnif çalışmalarının ardından deprem bölgelerine yönlendirildi.

Çalışmanın koordinasyonunu sağlayan Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, deprem bölgesinde yetkililerle irtibata geçerek sınıflandırılmış yardım paketlerini ulaştırdıklarını aktardı.

Sürücü, bugüne kadar 11 farklı ülkeden 93 tırın Ankara'ya ulaştığını bildirerek "Biz de gece gündüz, 7 gün 24 saat esasına göre gönüllülerimizin de desteğiyle bölgeye 75 tırımızın ürünlerini indirdik." dedi.

Kalan 18 tır malzemenin de sınıflandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla deprem alanına gönderileceğini belirten Sürücü, yurt dışında yaşayan vatandaşların destek konusunda yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Sürücü, yardımların ulaştırılması sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde, büyükelçiliklerimiz, başkonsolosluklarımız koordinasyonu gerçekleştiriyorlar. Yapmış oldukları çalışmalar konusunda Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ayni bağıştan sorumlu ekibiyle iletişime geçip sadece Ankara değil, Adana, Kayseri ve Gaziantep gibi farklı illere de nakiller gerçekleştiriliyor."

Yardım malzemelerinin tasnifinde gönüllüler de yer alıyor

Paketlerin sınıflandırılması sürecinde çok sayıda vatandaş da gönüllü olarak yardımda bulunuyor.

Çalışmalarda yer alan Ostimspor Kulübü sporcularından 16 yaşındaki Berat Bozkurt, "Kulüp olarak elimizden geldiğince burada hem maddi hem manevi yardım ediyoruz. Benim yaşıtım gençlere şöyle bir çağrım var, ülke böyle bir durumdayken siyaset veya benzeri şeyleri kenara bırakıp ülkeye yardım etsinler." dedi.

Kulübün aynı yaştaki bir başka sporcusu Furkan Çalışkan da "Depremzedeler çok büyük hasar aldılar, evlerinden oldular. Millet olarak hepsinden üstesinden gelmeye çalışacağız. Hepsinin üstesinden geleceğimize de eminim. Biz de bugün buraya destek olmaya geldik. Elimizden maddi olarak bir şey gelmese de manevi olarak yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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