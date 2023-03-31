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Yaşam, Asrın felaketi

Yunus timleri güvenliğini sağladıkları konteyner kentteki çocuklarla oyunlar oynuyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da kurulan konteyner kentte görevli polisler, boş zamanlarında oyunlar oynadıkları afetzede çocuklara moral veriyor.

Hüseyin Yıldız, Hilmi Tunahan Karakaya  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Yunus timleri güvenliğini sağladıkları konteyner kentteki çocuklarla oyunlar oynuyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Malatya

Depremlerden etkilenen 10 bin kişinin kaldığı, İnönü Üniversitesi karşısındaki konteyner kentte görevli Yunus timleri, bir yandan güvenliği sağlarken bir yandan da vatandaşların yardımına koşuyor.

Yunus timleri, boş zamanlarında konteyner kentte yaşayan çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak, onların deprem psikolojisinden uzaklaşmasını sağlıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinden Malatya'ya geçici görevlendirilen Yunus timi de konteyner kentteki sahada farklı yaş gruplarından çocuklarla futbol ve basketbol oynadı.

"Acılarını bir nebze de olsa unutturmak için oyun oynuyoruz"

Polislerden Ahmet Yasin, AA muhabirine, "Geçici olarak Malatya'da bir süredir görevliyim. Depremzede çocukları eğlendirmek, acılarını bir nebze de olsa unutturmak için oyun oynuyoruz. Çocuklar çok ilgi gösteriyor." dedi.

Polislerden Hüseyin Burak ise "Yaklaşık 3 haftadır buradayız. Buranın asayişini sağlıyoruz, çocuklarla vakit geçiriyoruz, depremzede ailelerimize yardım ediyoruz." diye konuştu.

Yunus timinden Serkan Kara, yaklaşık 1 aydır Malatya'da olduğunu dile getirerek, "Boş zamanlarımızda çocuklarla basketbol ve futbol oynamaya, motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sercan Davut da "Elimizden geldiği kadar buradaki çocukların, ailelerinin yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

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