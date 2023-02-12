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Gündem, Asrın felaketi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz

Tuğba Altun   | 12.02.2023
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz

Ankara
Deprem bölgesini ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, “Hem ikili düzeyde hem AB düzeyinde, zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.” dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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