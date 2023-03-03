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Eğitim, Asrın felaketi

YÖK Başkanı Özvar'dan OHAL illerindeki üniversite öğrencilerine yönelik kararnameye ilişkin açıklama

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 03.03.2023
YÖK Başkanı Özvar'dan OHAL illerindeki üniversite öğrencilerine yönelik kararnameye ilişkin açıklama

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını bildirdi.

Özvar, yaptığı açıklamada, depremzede üniversite öğrencilerinden bahar yarıyılı için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamasını düzenleyen 129 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenleme kapsamında, ailesi veya kendisi OHAL illerinde ikamet eden ve devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile OHAL illerindeki devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini kaydeden Özvar, katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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