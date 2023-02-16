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Yaşam, Asrın felaketi

Yıkılan ahırın enkazından çıkarılan ineğine kavuşan çift, duygusal anlar yaşadı

Adıyaman'da Birgül ve Aziz Tuncay çifti, depremde yıkılan ahırın enkazında kalan ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Mesut Varol, Müslüm Etgü   | 16.02.2023
Yıkılan ahırın enkazından çıkarılan ineğine kavuşan çift, duygusal anlar yaşadı Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Adıyaman'da birçok ahır kullanılamaz hale geldi.

Dardağan köyünde Birgül ve Aziz Tuncay'ın altı ahır olan evleri depremin etkisiyle yıkıldı. Depremden yara almadan kurtulan çiftin 5 ineğinden 3'ü, 15 keçi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu.

Birgül Tuncay, 11 gündür sıkıştığı yerden çıkaramadıklarını bir ineğini de enkazın arasından geçerek beslemeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma arama kurtarma, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, enkazı kaldırarak ineği çıkardı.

Yaralı ineğin veterinerler tarafından tedavisine başlandı.

"Birican" ismini verdiği ineğine kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan Birgül Tuncay, jandarma ekiplerince teselli edildi.

Tuncay, AA muhabirine geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu anlatarak, "5 ineğim, 3 buzağım vardı. İneklerimden biriyle buzağıyı kurtardım. Bir ineğim de enkazın altında kaldı, 11 gündür onu beslemeye çalıştım. Enkazın arasından gidip yemini verdim. Bugün artık umudum kalmadı. Ekipler geldi ve ineğimi kurtardı. Hayvanlarımı çocukları gibi seviyordum. Sütünü satarak geçimimizi sağlıyorum. " dedi.

Yardım kuruluşları, aileye gıda ve giyecek yardımında bulundu.

Bakan Kirişci: Bir canı daha kurtarmak için çalışan herkese teşekkürler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Twitter hesabından, deprem bölgesi Adıyaman'da yetiştiricilik yapan Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Bircan hakkında açıklama yaptı.

Kirişci, paylaşımında, "Adıyaman'da yetiştiricimiz Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Bircan'ı ekiplerimizin ve diğer kurumlarımızın yoğun uğraşları sonucunda sağ salim kurtardık. Bir canı daha kurtarmak için çalışan herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.

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