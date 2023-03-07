YETEV'den depremzede 40 öğrenciye eğitim bursu
Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) depremlerin ardından İstanbul'a gelen 40 çocuğa tam burslu eğitim imkanı sağladı.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, son 6 yılda 3 bin 182 öğrencinin başarı bursu ile eğitim gördüğü YETEV Okulları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul'a gelen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin eğitim yaşamlarını sürdürmesine destek oldu.
Misafir Öğrenci Bursu (MÖB) adıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini kapsayacak şekilde 40 misafir öğrenciye burs verilerek, eğitim-öğretim, yemek, kitap, kıyafet ve kırtasiye ücretleri karşılandı.
Kabul edilen 40 misafir öğrencinin psikolojik desteklerine yönelik ise YETEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından okul öğretmenleriyle dayanışma ve destek toplantısı yapıldı. Bu toplantıda deprem sonrası yaşanan süreç değerlendirilerek, travmaya duyarlı bakış açısı ve psikolojik iyi oluşu desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Deprem bölgesindeki çocuklara destek
Kızılay işbirliğinde gerçekleştirdikleri nakdi yardım ve AFAD işbirliğiyle yapılan ayni yardım kampanyalarının yanı sıra YETEV, "Oyuncaklarımızı Paylaşıyoruz" sloganıyla oyuncak ve kırtasiye yardım kampanyası da başlattı.
Mevcut veli ve öğrencilerinin desteğiyle toplanan oyuncak ve kırtasiye ürünleri, deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılıyor.
YETEV Eğitim Gönüllüleri projesi kapsamında kurulacak çadırla, deprem bölgesinde bulunan çocuklara da destek veriliyor. PDR, drama, sanat ve beden eğitimi alanındaki 100'e yakın gönüllü öğretmen ile çadırlarda bulunan öğrenciler için psikososyal destek sağlanıp, eğitim, etkinlik ve oyun faaliyetleri yürütülüyor.
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