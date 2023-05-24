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Yaşam, Asrın felaketi

Yeşilay'dan deprem bölgesindeki çocuk ve gençlere psikolojik destek

Yeşilay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği 11 ilde yürüttüğü çeşitli etkinliklerle afetzedelere destek sunuyor.

Fırat Özdemir  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Yeşilay'dan deprem bölgesindeki çocuk ve gençlere psikolojik destek

Gaziantep

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, 103 yıldır toplumu bilimsel metotlar kullanarak alkol, tütün, madde, kumar, teknoloji bağımlığı gibi zararlı alışkanlıklardan kurtarmak için mücadele eden Yeşilay, deprem bölgesinde de çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda çocuklara destek sağlamak için Yeşilay, Türkiye İşveren Sendikaları ve TÜMOSAN iş birliğinde "Depremden Etkilenen Çocuklara Psikososyal Destek Projesi" hazırlandı.

Fiziksel aktivite, oyun gibi etkinliklerle çocukların kaygılarının azaltılması ve sosyalleşmesi amaçlanan projede, gelişim psikolog, pedagog ve eğitmenlerin yanı sıra ruh sağlığı alanında eğitim almış Genç Yeşilaylılar da bulunuyor.

Okullarda da devam edecek proje ile çocukların uzmanlar eşliğinde arkadaşlarıyla sosyalleşip deprem psikolojisinden uzaklaşması hedefleniyor.

Yeşilay, depremin en çok etkilediği illerden Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da faaliyetteki "Benim Kulübüm Yeşilay Tırı"yla da 4-18 arasındaki çocuk ve gençlere film gösteriminden hikaye ve resim çalışmalarına, kutu ve kart istasyonlarından spor aktivitelerine kadar birçok etkinlik sunuyor.

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