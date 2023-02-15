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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı
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Kültür, Asrın felaketi

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, depremzedelere yardım için kampanya düzenledi

Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için çeşitli yardım kampanyaları düzenledi.

Salih Şeref   | 15.02.2023
Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, depremzedelere yardım için kampanya düzenledi

İstanbul

Depremin ilk gününden itibaren destek çağrısında bulunan ve kriptopara cüzdanı açan sanatçı, sosyal medya hesaplarında, "Sevgili dostlar, deprem bölgesindeki insanlara destek olmak için ETH cüzdanı. Toplanan fonlar, bu soğuk günlerde büyük zorluklar altındaki insanlara çok yardımcı olacaktır. Umarım web3 topluluğunda güçlü bir destek toplayabiliriz. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadol'un açtığı cüzdanda 48 saat içerisinde 4 milyon 200 bin lira değerinde bağış toplandı.

Ayrıca YouTube'da bilim ve teknoloji kanallarının 100 saatlik kesintisiz bağış yayınına da katılan Refik Anadol, deprem bölgesindeki 100 öğrencinin sanat ve tasarım alanındaki hayalini gerçekleştireceğini ve 1 milyon lira bağış yapacağını duyurdu.

Refik Anadol'un da katkıda bulunduğu "Deprem Dayanışma YouTube Ortak Yayını"nda toplanan yardım yaklaşık 11 milyon liraya ulaştı.

Başarılı sanatçı, devam eden sergilerinin gelirlerinden de depremzedelere destekte bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

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