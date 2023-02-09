Yemen'deki STK'lardan Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma mesajı
Yemen'deki sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma mesajı gönderdi.
Aden
Yemen İnsan Hakları Gözlemevi, Yemenli Kadınlar Birliğinin de aralarında bulunduğu 47 STK adına, ortak yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara, depremzedelere her türlü desteğin verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, enkaz altında kalanları kurtarmak için yardıma koşan ülkeler ve kurumlara teşekkür edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.