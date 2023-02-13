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Gündem, Asrın felaketi

Yardımlarla geçinen Azerbaycanlı Sekine Kerimova, son parasını Türkiye'ye gönderdi

Azerbaycanlı Sekine Kerimova, cebindeki son parasını, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına gönderdi.

Ruslan Rehimov   | 13.02.2023
Yardımlarla geçinen Azerbaycanlı Sekine Kerimova, son parasını Türkiye'ye gönderdi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan devleti ve halkı, Türkiye'deki depremlerin mağdurlarına destek için yardımlarını sürdürüyor. Zengininden yoksuluna, çocuğundan yaşlısına herkes, depremzedelere bir nebze de olsa yardımda bulunmak için can atıyor.

Geçimini başkalarının yardımıyla sağlayan 67 yaşındaki Kerimova, cebindeki son parası 50 manatı (yaklaşık 550 lira) Türkiye'deki depremzedeler için bağışladı.

Sokakta tesadüfen basın mensuplarıyla karşılaşan Sekine Kerimova, onlardan parayı Türkiye'deki deprem mağdurlarına iletmesini istedi. Kerimova'nın verdiği para AFAD'ın hesabına yatırıldı.

Sekine Kerimova, "Çok ağladım. Onlara kurban olayım. Çocuklar için kalbim sızladı. Şekerim ve tansiyonum yükseldi. Çok kötü oldum. Bu parayı da onlar için sakladım ve gönderiyorum. Gücüm buna yetiyor." dedi.

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