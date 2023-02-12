Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlardan bazıları ambulans uçakla Ankara'ya sevk ediliyor.
Adana
Adana'daki hastanelerde durumları değerlendirilen yaralıların, hava yoluyla başka illere nakli sürüyor.
Aralarında kadın, genç ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.
Depremzedeler, sağlık ekiplerince ambulanslardan alınıp sedyelerle uçağa taşındı.
Ankara'ya gönderilen yaralılardan bazılarının tedavisine Etlik Şehir Hastanesi'nde devam edileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.