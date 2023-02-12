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Gündem, Asrın felaketi

Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlardan bazıları ambulans uçakla Ankara'ya sevk ediliyor.

Abdullah Doğan   | 12.02.2023
Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor

Adana

Adana'daki hastanelerde durumları değerlendirilen yaralıların, hava yoluyla başka illere nakli sürüyor.

Aralarında kadın, genç ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.

Depremzedeler, sağlık ekiplerince ambulanslardan alınıp sedyelerle uçağa taşındı.

Ankara'ya gönderilen yaralılardan bazılarının tedavisine Etlik Şehir Hastanesi'nde devam edileceği öğrenildi.

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