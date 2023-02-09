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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Yaralı depremzedeler üç ayrı uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan bazı depremzedeler uçaklarla İstanbul'a getirildi.

Ferhat Yasak, Fatih Ulaş   | 09.02.2023
Yaralı depremzedeler üç ayrı uçakla İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - AA

Istanbul

Kahramanmaraş ve Malatya'dan kalkan Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçak, akşam saatlerinde peş peşe Atatürk Havalimanına indi.

İkişer yaralı taşıyan bu uçaklardaki 4 depremzede, Genel Havacılık Terminalinde sedyelerle ambulanslara alındıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Aynı saatlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçağı da Adana'dan Atatürk Havalimanına bir grup yaralı depremzede getirdi. Bu uçaktaki yaralılar da ambulanslarla hastanelere götürüldü.

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