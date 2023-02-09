Yaralı depremzedeler üç ayrı uçakla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan bazı depremzedeler uçaklarla İstanbul'a getirildi.
Istanbul
Kahramanmaraş ve Malatya'dan kalkan Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçak, akşam saatlerinde peş peşe Atatürk Havalimanına indi.
İkişer yaralı taşıyan bu uçaklardaki 4 depremzede, Genel Havacılık Terminalinde sedyelerle ambulanslara alındıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.
Aynı saatlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçağı da Adana'dan Atatürk Havalimanına bir grup yaralı depremzede getirdi. Bu uçaktaki yaralılar da ambulanslarla hastanelere götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.