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Gündem, Asrın felaketi

Yaralı depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişi, Norveç'e ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Halis Akyıldız   | 17.02.2023
Yaralı depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Adana'dan kalkan ve 30 yaralı depremzede ile 23 refakatçiyi taşıyan Norveç Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınarak sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar, İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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