Yabancı uyruklu gönüllü öğrenciler depremzedelerin yardımına koştu
Türkiye'de üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, gönüllü olarak Kilis'te depremzedelere yardım ediyor.
Kilis
Yabancı uyruklu 7 kız öğrenci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'e geldi.
İHH İnsani Yardım Lojistik Merkezi'nde yardımların tasnif edilmesinde görev alan gönüllülerden Aisyatur Radhian, AA muhabirine, Endonezyalı olduğunu ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıfta okuduğunu söyledi.
"Duyar duymaz yardıma koştum"
Depremin ardından yetkililere ulaşarak bölgeye gelmek istediğini anlatan Radhian, "7 yıldır Türkiye'deyim. Depremi duyar duymaz hemen yardıma koştum. Ne iş verilirse yapmaya çalışıyorum. En az 5 gün daha burada kalmak istiyorum." dedi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü öğrencisi Haitili Esperanncia Joseph ise yardım etmenin kendisine huzur verdiğini belirterek, "Kilis'e afetzedeler için yardıma geldik ve çocuklara psikolojik destek veriyoruz." diye konuştu.
Derneğin üniversite koordinatörü Betül Dede de depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını ifade etti.
Çok sayıda gönüllünün kendileriyle çalışmak istediğini dile getiren Dede, şunları kaydetti:
"Uluslararası öğrencilerimiz, uzun yıllardır Türkiye'de okuyan ve çalışmalarımıza aktif olarak katılan öğrenciler. Geçtiğimiz senelerde Kastamonu'daki sel felaketinde de sahada arkadaşlarımız ile çalışmıştık. Kendi ülkelerinde de çeşitli felaketler ile karşılaşan arkadaşlarımız burada da Türk kardeşlerine yardım etmek için sahadalar. Emeği geçenlere teşekkür ederim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.