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Gündem, Asrın felaketi

Warner Bros, depremzedelere 1 milyon dolar bağışta bulundu

ABD merkezli çok uluslu kitle iletişim ve eğlence şirketi Warner Bros. Discovery, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki mağdurlar için 1 milyon ABD doları (18,8 milyon lira) bağışta bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 16.02.2023
Warner Bros, depremzedelere 1 milyon dolar bağışta bulundu

Istanbul

Şirketin Türkiye Ofisinin Instagram hesabında yer alan yazılı açıklamada, "Yaşadığımız bu acı olay sonrasında, afet bölgesinden güncel haberleri alabilmek ve sizlerle paylaşabilmek için TLC ve DMAX yayın akışımızı değiştirerek NTV yayınına geçtik. Daha çok sayıda bağış toplanmasına destek olabilmek için 8 kanal tarafından gerçekleştirilen ortak yayını eş zamanlı olarak yayınlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yerel ve global yardım kuruluşlarına 1 milyon ABD doları bağış yapıldığı belirtilen açıklamada, Avrupa ve Orta Doğu genelinde bağış toplama çabalarının artırılması için şirkete bağlı kanalların farklı yayın ağlarında duyurular yapılacağı da kaydedildi.

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