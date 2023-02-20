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Gündem, Asrın felaketi

Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraşlı 20 bin depremzedeye yemek hazırlıyor

Derneğin afet bölge yardım koordinatörü Ramazan Oyunlu, "İnsanların C vitaminini karşılıma adına portakal, mandalina ve elma yardımında bulunmaya başladık." dedi.

Gökhan Çalı   | 20.02.2023
Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraşlı 20 bin depremzedeye yemek hazırlıyor

Kahramanmaraş

Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta günlük 20 bin kişiye sıcak yemek ve meyve ikram ediyor.

Derneğin afet bölge yardım koordinatörü Ramazan Oyunlu, AA muhabirine, depremi duydukları an hazırlıklarını tamamlayarak yardım için harekete geçtiklerini söyledi.

Arma kurtarma ve insanı yardım noktasında bölgeye destek olduklarını anlatan Oyunlu, bu kapsamda günlük 20 bin kişiye yetebilecek yemek hazırlar kapasiteye ulaştıklarını aktardı.

Bölgede ayrıca şu ana kadar 15 tona yakın kuru gıda yardımı yaptıklarını ifade eden Oyunlu, şöyle konuştu:

"Kış şartları bölgede çok sert geçmekte ve insanların tamamı çadırlarda kalıyor. Bu çadırlarda kış şartlarından ötürü enfeksiyon hastalıkları, gribal enfeksiyon gibi bazı hastalıklar olmakta. Biz de sahada bu eksikliği gördüğümüz için insanların C vitaminini karşılıma adına portakal, mandalina ve elma yardımında bulunmaya başladık. Çadır çadır dolaşıp Kahramanmaraş'ın genelinde insanlara bu eksikliği gördüğümüz için meyve yardımında bulunuyoruz. Tırlarla gelen meyvelerin depremzedelere dağıtımını ivedikle yapıyoruz."

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