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Gündem, Asrın felaketi

Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri, Malatya'da gönüllere dokunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya giden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aileler ve çocuklarla ilgileniyor, taleplerinin yerine getirilmesine katkı sağlıyor.

Özkan Bilgin   | 22.02.2023
Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri, Malatya'da gönüllere dokunuyor

Van

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden Malatya'da görevlendirilen jandarma ekipleri, arama kurtarma, asayiş, trafik ve yardım çalışmalarında görev alıyor.

Kentte kurulan çadır ve konteyner kentlerde sürekli çalışma yürüten ekipler, ailelere ve çocuklara psikososyal destek de veriyor.

Yaşam destek çalışmaları ve trafik hizmetlerinde etkin görev alan jandarma ekipleri, çadır kentlerde vatandaşlarla bir araya geliyor, çocuklarla oyun oynayıp onlara oyuncak dağıtıyor.

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