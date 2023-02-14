Dolar
18.85
Euro
20.24
Altın
1,856.73
ETH/USDT
1,549.30
BTC/USDT
22,117.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da Merve Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma kurtarıldı. - VTR
logo
insana dair, Asrın felaketi

Van'a getirilen depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'ten ailesiyle Van'a gelen 13 yaşındaki Asmin Sertkal için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 14.02.2023
Van'a getirilen depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Van

"Asrın felaketi"nde evleri hasar gören 170 aile, Van Valiliği koordinasyonunda Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'ne yerleştirildi.

Edremit Belediyesi de hem Uygulama Oteli'ne hem de ilçedeki evlerde misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda oteldeki ailelere destek veren belediye ekipleri, çocuklar için de oyun oynayıp eğlenebilecekleri alanlar oluşturdu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ve Belediye Başkanı İsmail Say, oteldeki ailelerle görüştü, oyun alanındaki çocuklarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Say, depremlerin ardından Van'a gelen ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ekiplerin ailelerle iletişim halinde olduğunu aktaran Say, "Belediye olarak oteldeki çocukların eğlenebileceği bir ortam oluşturmak istedik. İnşallah bu sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Rabbim ülkemizi büyük belalardan ve sıkıntılardan korusun. İlimize gelen afetzede hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Ailesiyle Gaziantep'ten Van'a gelen 13 yaşındaki Asmin Sertkal'a, misafir edildiği Uygulama Oteli'nde doğum günü sürprizi yapıldı.

Belediye görevlileri tarafından Sertkal ve diğer çocuklar için hazırlanan yaş pastalar otele getirildi. Burada Milletvekili Arvas, Kaymakam Erdem ve Belediye Başkanı Say, diğer çocuklarla birlikte pasta keserek Sertkal'ın doğum gününü kutladı.

Büyük mutluluk yaşayan Sertkal, "İlk defa evimden uzakta doğum günü kutladım. Daha önce akrabalarımla kutluyordum. Bu kez başka yerde başka insanlarla beraber kutladım. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Tayvan arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
Maçkolik İnternet Hizmetleri'nden deprem bölgesi için 1 milyon TL'lik bağış
Hatay’da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı

Benzer haberler

Hatay’da depremin 209. saatinde Faez Ghanam ve eşi Fatma Ghanam kurtarıldı

Hatay’da depremin 209. saatinde Faez Ghanam ve eşi Fatma Ghanam kurtarıldı

Yörük kadınları, Mersin'e gelen depremzedeler için kazan kaynatıyor

İzmir'deki Hilton Oteli binası depremzedelere açılacak

Kosova’nın Türkiye'deki deprem bölgesine yardımları sürüyor

Kosova’nın Türkiye'deki deprem bölgesine yardımları sürüyor
Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Van'a getirilen depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Van'a getirilen depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet