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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunuyor
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Gündem, Asrın felaketi

Vakıflar Genel Müdürlüğünden "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlar için "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası başlattı.

Ali Kemal Akan   | 15.02.2023
Vakıflar Genel Müdürlüğünden "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bir konteyner bir yuva. Birden binlere ulaşan yardımlarla, depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlarımız için yuva oluyoruz. TR590021000000200034100001 IBAN numaralı hesabımıza, açıklama kısmına 'KONTEYNER' yazarak bağışlarınızı gönderebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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