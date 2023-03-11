Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,427.50
BTC/USDT
20,024.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Uzungöl'de kalan depremzedeler için gönüllüler yemek pişiriyor

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de kalan depremzedeler için gönüllüler yemek hazırlıyor.

Hilmi Kanık  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Uzungöl'de kalan depremzedeler için gönüllüler yemek pişiriyor Fotoğraf: Hilmi Kanık/AA

Trabzon

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yaklaşık 250 afetzede Uzungöl'deki otel ve pansiyonlara yerleştirildi.

Gönüllüler, depremzedeler için Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nun mutfağında yemek pişiriyor.

Depremzedelerin ihtiyaçları, Çaykara Kaymakamlığı, Çaykara Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Uzungöl Muhtarlığı, Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu Okul Aile Birliği, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla karşılanıyor.

Gönüllülerden Özlem Özkan, deprem dolayısıyla herkes gibi kendisinin de büyük üzüntü yaşadığını belirterek, ölenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremin, milleti paylaşma ve yardımlaşma ekseni etrafında topladığını vurgulayan Özkan, "Uzungöl'ün gönüllü anneleri olarak, bizim de çorbada tuzumuz olmasını istedik. Bu anlamda Okul Müdürü Zennur Sezer'in organizasyonunda her gün gönüllü olarak okula gelerek misafirlerimze yemek hazırlıyoruz." dedi.

Depremzede Hüseyin Hallaçoğlu ise yaklaşık 1 aydır Uzungöl'de kaldıklarını ifade ederek, "Uzungöl insanı, sıcak yapısı ve misafirperverlikleri ile bize mükemmel ev sahipliği yaptılar. Okulda her sabah kahvaltı ve akşam yemeği için diğer depremzede aileler ile bir araya geliyoruz. Bize bu imkanları sağlayan ilgililere, hayırsever iş adamlarına hem de Uzungöl'ün gönüllü annelerine minnet borçluyuz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedelere yardım taşıyan 3. gemi yola çıktı
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelinde çalışma gruplarının görev alanları belirlendi
İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak
Soylu'dan depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Uzungöl'de kalan depremzedeler için gönüllüler yemek pişiriyor

Uzungöl'de kalan depremzedeler için gönüllüler yemek pişiriyor

Tekerlekli sandalyede geldiği hastaneden 7 yıllık tedavi sonucunda yürüyerek çıktı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi

KTÜ'nün deniz çöplerinin azaltılması amacıyla hazırladığı LitOUTer Projesi sona erdi

KTÜ'nün deniz çöplerinin azaltılması amacıyla hazırladığı LitOUTer Projesi sona erdi
Trabzon'un 2 aylık fındık ihracatı 129,8 milyon dolara ulaştı

Trabzon'un 2 aylık fındık ihracatı 129,8 milyon dolara ulaştı
Enkazda gördüğü boşluk ailesinin yaşam çıkışı oldu

Enkazda gördüğü boşluk ailesinin yaşam çıkışı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet