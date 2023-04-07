Dolar
19.26
Euro
21.02
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,852.00
BTC/USDT
27,860.00
BIST 100
4,910.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde bulunan çadır kentlerde kalan afetzede çocuklar, gençler ve kadınlarla iletişim için ünlü ve tanınmış isimlerden oluşan etkinlik grupları, deprem bölgelerini geziyor.

Bilal Altıok, Bekir Bektaş  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor Fotoğraf: Bilal Altıok - AA

Hatay

AFAD koordinasyonundaki çadır kentleri ziyaret eden ünlüler, depremzedelerle bir araya geliyor, onlarla şarkılar söyleyip çeşitli etkinlikler yapıyor. Afetin izlerini silmeye çalışan proje grubundaki ünlüler, depremzedelerle yakından ilgileniyor, çocukların yüzünde tebessüm olmaya çalışıyor.

"Kadınların ve çocuklarımızın iletişimdeki eksikliklerini giderdik"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı ve Çocuklar Geleceğimiz Çadırlar Tuvalimiz Proje Koordinatörü Züleyha Ortak, Hatay'ın Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'ndeki çadır kentte AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ekibiyle depremin 3'üncü gününden itibaren bölgede olduklarını söyledi.

Deprem bölgesinde 16'ncı programlarını yaptıklarına işaret eden Ortak, farklı alanlarda çalışan sanatçı, oyuncularla bölgeyi gezdiklerini, ramazanda da etkinliklerin sürdüğünü aktardı.

"Çocuklar Geleceğimiz, Çadırlar Tuvalimiz" diyerek yola çıktıklarını, her bölgede ekibe farklı ünlülerin katıldığını aktaran Ortak, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Malatya'daydık, bu hafta Hatay'dayız, gelecek hafta Gaziantep, bir sonraki hafta Kahramanmaraş'ta olacağız. Depremden sonra sahaya indiğimizde özellikle çocukların ve gençlerin moral, motivasyona ihtiyaçları olduğunu fark ettik. Hemen İletişim Başkanımıza gönderdiğimiz mesaj sonrasında çok olumlu bir cevap geldi ve bu şekilde projemiz başladı. Kadınların ve çocuklarımızın iletişimdeki eksikliklerini giderdik, onlara hediyeler verdik, çok da güzel oldu. Bugün burada Ramazan etkinliği yapıyoruz. Amacımız bu etkinlikleri devam ettirmek."

"Yaraların sarılmasında katkımız olduysa ne mutlu bize"

Projeye gönüllü destek veren oyuncu Burak Haktanır da depremin ilk günlerin itibaren İletişim Başkanlığı vasıtasıyla depremin etkilediği kentlere birkaç kez gittiğini, Hatay'a da üçüncü kez geldiğini söyledi.

Bölgeye psikososyal destek çalışmaları kapsamında geldiklerine değinen Haktanır, "Buraya çocukları eğlendirmeye yönelik geliyoruz. Getirdiğimiz oyuncakları, ders ve boyama kitaplarını onlara hediye ediyoruz. Etkinliklerimiz daha çok çocuklara yönelik ancak yetişkinlerde ilgi gösteriyor. Bu defa ekibimizde ses sanatçıları var. Çocuklarla şarkı yarışması yapıyoruz. Oldukça da ilgi var, çok beğenildi. Burada ciddi bir travma var, yaraların sarılmasında bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Etkinliğe çocuğuyla gelen Hüsniye Orhan da bu etkinliklerle bir nebze olsun yaşadıkları sıkıntılardan uzaklaştıklarını belirtti.

Etkinliğin kendilerine ve çocuklara iyi geldiğini vurgulayan Orhan, "Herkesten Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız çok eğleniyor, çok teşekkür ederiz." dedi.

Çadır kentte gönüllü çalışan depremzede Ebru Cemali de etkinliği faydalı bulduğuna dikkati çekerek, ünlülerin çocukları mutlu ettiğini, çocuklar mutlu olunca kendilerinin mutlu olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor
Amazon ormanları her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önlüyor
Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 82'ye yükseldi
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor

Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor

Çadır kenttekilerin "Meltem ablası" afetzede çocukların gönlüne dokunuyor

Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı

Adıyaman'daki "Sakarya Kardeşlik Kent"te yaşam başladı

Adıyaman'daki "Sakarya Kardeşlik Kent"te yaşam başladı
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 57 mahallede yapılıyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 57 mahallede yapılıyor
Samsun'da motivasyon ve uyum desteğiyle depremzede öğrencilerin yaraları sarılıyor

Samsun'da motivasyon ve uyum desteğiyle depremzede öğrencilerin yaraları sarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet