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Gündem, Asrın felaketi

Ünlü Yatırım Holding depremzedeler için 5 milyon TL fon ayırdı

Ünlü Yatırım Holding, depremzedelere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunulması için 5 milyon TL'ye kadar fon ayırdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 13.02.2023
Ünlü Yatırım Holding depremzedeler için 5 milyon TL fon ayırdı

İstanbul

Ünlü Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Şubat 2023 tarihli ve 2023/02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 9 Şubat 2023 tarihli ilke kararı gözetilerek, 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulması için 5 milyon TL'ye kadar bir fon ayrılmış olup, yaşanmakta olan bu süreç dahilinde ihtiyaçlar paralelinde söz konusu fondan yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilecek ve 2023 yılı bağış sınırı, söz konusu bağış ve yardım fonunu içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır."

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