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6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Osmaniye’de vatandaşlar, Asri Mezarlığını ziyaret ediyor.
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Dünya, Asrın felaketi

UNICEF, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin milyonlarca çocuğun hayatını altüst ettiğini belirtti.

Ekip, Dilara Karataş, Aynur Şeyma Asan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
UNICEF, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Ankara

UNICEF', "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla açıklama yayımladı.

Türkiye ve Suriye'yi yakın tarihte etkileyen en ölümcül depremlerin ardından felaketin sonuçlarının çocuklar için sürdüğüne işaret edilen açıklamada, depremlerin hem Türkiye hem de Suriye'de ailelerin güvenilir su, eğitim ve sağlık yardımı gibi hizmetlere erişiminin kısıtlanmasına, savunmasız çocukların korunmasının da zorlaşmasına yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, UNICEF'in yaklaşık 2,4 milyonu çocuk 4,7 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştığı kaydedildi.

"Hala yapılması gereken çok şey var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Russell da "Bir yıl önce Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremler, milyonlarca çocuğun hayatını altüst etti. Hükümet desteği ve insani yardımlar, hayatlarını yeniden yoluna koyabilmeleri için ailelere yardım ediyor ve çocuklara yaşadıklarını atlatma yolu sağlıyor." ifadesini kullandı.

Russell, depremlerden etkilenen çocukların durumunun iyileşmeye devam ettiğini ancak hala yapılması gereken çok şey olduğunu belirtti.

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