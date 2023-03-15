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Gündem, Asrın felaketi

"Uma", "Leydi" ve "Çıtır" deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin yardımcısı oldu

Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma köpekleri "Uma", "Leydi" ve "Çıtır", Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde enkazda kalan 12 kişinin yerini belirleyerek ekiplerce kurtarılmalarını sağladı.

Canan Tükelay  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
"Uma", "Leydi" ve "Çıtır" deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin yardımcısı oldu Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye götürülen 3 arama kurtarma köpeği, Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Hatay'da görev yaptı.

Enkazdaki vatandaşların yerlerinin belirlenmesinde önemli görev üstlenen "Uma", "Leydi" ve "Çıtır", tepki verdikleri noktalarda 12 depremzedenin kurtarılmasına yardımcı oldu.

Arama kurtarma köpekleri, görev dönüşü Afyonkarahisar'da eğitmenleri Mesut Günaydın, Saadettin Aslanbek ve Selim Babuç ile eğitimlerine ara vermeden başladı.

Canlı arama kurtarmada aktif görev alıyorlar

Eğitmenlerden Sadettin Aslanbek, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazdaki kişilere ulaşmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Aslanbek, bu çalışmalarda köpeklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Bölgede ilk olarak sesli arama yaptık. Köpek tepki verirse daha sonra cihazlı aramayla o alanı netleştiriyoruz. Daha önce Van depremine gittik. Kayıp aramaları olduğu zaman oralara gidiyoruz. Canlı arama köpeği bunlar, sadece canlı insanı buluyorlar, kadavraya ya da cesede havlamıyorlar." diye konuştu.

Sadettin Aslanbek, belirli eğitimlerle kendilerinin ve köpeklerin afetlere karşı sürekli hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

Eğitmenlerden Mesut Günaydın da "Çıtır"ın daha önce de deprem bölgesinde bir kişinin bulunmasına vesile olduğunu kaydetti.

Hassas burunlu köpeklerin iyi çalıştığını, eğitimlerinin hiç aksatılmadığını anlatan Günaydın, "Bölgede ilk köpek tepki verdiğinde, teyit için ikinci köpeği gönderiyoruz, daha sonra cihazla arama yapıyoruz." dedi.

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