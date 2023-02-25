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Gündem, Asrın felaketi

Uluslararası yardım kuruluşunun aşçıları, yemeklerini Elbistanlı depremzedeler için yapıyor

ABD merkezli uluslararası gönüllü yardım kuruluşu World Central Kitchen mensupları, Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da depremzedeler için günlük 25 bin kişilik yemek pişiriyor.

Tezcan Ekizler, Durmuş Genç   | 25.02.2023
Uluslararası yardım kuruluşunun aşçıları, yemeklerini Elbistanlı depremzedeler için yapıyor Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

Kahramanmaraş

Depremin ardından Elbistan'a gelen World Central Kitchen üyesi yabancı aşçılar, çadır kentlerde ve kırsal mahallelerde yaşayan depremzedelerin yüzünü güldürmek için yemek pişirmeye karar verdi.

İlk olarak yemeklerini mobil mutfakta hazırlayan aşçılar, daha çok kişiye ulaşmak için ilçe merkezinde yemek çadırı kurdu.

Depremzedeler için günde 3 öğün yemek pişiren aşçılar, hazırlanan yemekleri servis araçlarına koyarak depremzedelere ulaştırıyor.

Günlerini depremden etkilenen vatandaşlar için yemek yaparak geçiren aşçılar, çadır kentlerde ve mahallelerde vatandaşlarla da bir araya gelerek onların acılarını hafifletmeye çalışıyor.

"Elbistan'da günlük 25 bin depremzede için yemek pişiriyoruz"

World Central Kitchen'ın Elbistan bölge lideri Brack Watters, AA muhabirine, sorunların yaşandığı dünyanın birçok kentinde insanlar için yemek pişirdiklerini, Türkiye'de depremin olduğu duyar duymaz, insanlara destek olmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

World Central Kitchen'ın kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu anlatan Watters, "Bizim için yardıma ihtiyacı olan insanlara yemek yapmak büyük mutluluk. Gece gündüz demeden büyük hevesle yemek yapıyoruz. Elbistan'da günlük 25 bin depremzede için yemek pişiriyoruz. Burada 3-4 ay arasında kalmayı planlıyoruz. İhtiyaç halinde daha da kalabiliriz." dedi.

Watters, yemek pişirirken gereken tüm malzemeleri Elbistanlı vatandaşlardan aldıklarını, bu sayede ilçedeki ekonominin canlanmasını hedeflediklerini anlattı.

"Türk misafirperverliğini burada görüyoruz"

Türk halkının her zaman yanında olduklarını vurgulayan Watters, "İlk defa Türkiye'ye geldim. İnsanların bize karşı davranışları çok iyi. Türk misafirperverliğini burada görüyoruz. Türklerin bize büyük bir ilgisi var. Devlet olsun insanlar olsun bize ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyor. Biz de insanlara yeniden iş imkanı sunuyoruz. Depremzedeler burada çalışıp yeniden bir hayat kuracaklar. Mutfağımız tam kapasiteyle çalıştığı zaman 50 kişi burada çalışabilecek." şeklinde konuştu.

Yunus Kılınç ise İngiltere'de kurulan Karahasanlılar Derneği'nde gönüllü olarak çalıştığını, depremzedelere destek olmak için Londra'dan Elbistan'a geldiğini anlattı.

World Central Kitchen'ın ilçede mutfak kurması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kılınç, "Buraya yardıma ihtiyacı olan kişileri bulmak için gelmiştik ama ilk başta burada 25 bin kişilik yemek çıkacağını duyunca burayı kuralım dedik. Buranın tüm kurulumuna yardım ettik." dedi.

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