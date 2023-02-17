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Gündem, Asrın felaketi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deprem bölgesinden yaklaşık 363 bin kişi tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hava, deniz ve demir yollarıyla yaklaşık 363 bin depremzedenin tahliyesini sağladı.

17.02.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deprem bölgesinden yaklaşık 363 bin kişi tahliye edildi

Ankara

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deprem bölgesinden yaklaşık 363 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, depremlerden etkilenen 315 bin 862 kişi hava yolu, 45 bin 593 kişi demir yolu, bin 334 kişi de deniz yolu vasıtasıyla tahliye edildi.

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