Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deprem bölgesinden yaklaşık 363 bin kişi tahliye edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hava, deniz ve demir yollarıyla yaklaşık 363 bin depremzedenin tahliyesini sağladı.
Ankara
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deprem bölgesinden yaklaşık 363 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, depremlerden etkilenen 315 bin 862 kişi hava yolu, 45 bin 593 kişi demir yolu, bin 334 kişi de deniz yolu vasıtasıyla tahliye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.